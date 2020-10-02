Тамбовчанка нашла в погребе дачного дома арсенал оружия

Женщина разбирала погреб после смерти мужа

Владелица дачного дома, расположенного в поселке Гусевский Уваровского района, обнаружила у себя в погребе целый арсенал оружия. По словам женщины, после смерти мужа, она взялась разбирать погреб на даче и сделала необычную находку. О существовании у покойного супруга оружия тамбовчанка ничего не знала. Так как среди боеприпасов были гранаты, перепуганная хозяйка постройки обратилась в полицию. На место выехали взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии. Специалисты выяснили, что в погребе хранились пистолет-пулемет с двумя магазинами, автомат АКС-74, пистолет ТТ, 7 гранат без запалов и более 500 патронов.

- Обнаруженные предметы после осмотра признали не взрывоопасными и передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото управления Росгвардии по Тамбовской области