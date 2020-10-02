Тамбовские торговые сети проверяют на соблюдение мер безопасности против коронавируса

Среди нарушений - отсутствие разметок, мест для обработки рук антисептиком и т.п Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Региональное управление по развитию промышленности и торговли провели внеплановые выездные проверки по вопросам соблюдения тамбовских торговых сетей профилактических мероприятий в связи с коронавирусом.

Установлено, что в двух магазинах одной торговой сети отсутствовала разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанции. Также там не были оборудованы места для обработки рук антисептиком. Ко всему прочему сотрудникам магазинов не мерили температуру перед началом рабочей смены.

- По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, которые будут направлены в суд для дальнейшего принятия решения, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Кроме того, в управлении по развитию промышленности и торговли области сообщили, что жителей региона не будут обслуживать в магазинах и торговых центрах без масок. За неисполнение требований к ответственности будут привлекаться как должностные, так и юридические лица.