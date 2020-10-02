На Тамбовщине с поля украли 500 кг картофеля

В дежурную часть полиции Сосновского района поступило сообщение о краже картофеля с территории поля одного из хозяйств рядом с селом Титовка. Выехавшие на место происшествия стражи порядка остановили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые.

Выяснилось, что кражу совершили двое жителей Тамбовской области 34 и 41 лет, а также 52-летний житель Нижегородской областей. Им удалось похитить 500 кг картофеля с неохраняемого поля фермерского хозяйства на сумму более 10 тысяч рублей. Злоумышленники признались, что собирались реализовать овощи оптом.

- Похищенный урожай возвращен сельхозорганизации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.