Коронавирус в Тамбове, последние новости на 2 октября: от COVID-19 умер 51 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 2 октября, достигло 7817 человек. Из них выздоровели 7053 человека, 51 тамбовчанин умер. За последние сутки болезнь обнаружили у 46 жителей региона. Среди них 18 мужчин и 24 женщины в возрасте от 18 до 81 года, а также 4 ребенка: 16-летняя девочка, двое мальчиков 10 лет и 15-летний подросток.

- На госпитализации находятся 433 человека, из них диагноз «пневмония» у 363 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.