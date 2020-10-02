Два человека погибли в пожаре на Тамбовщине, спасся лишь хозяин горящего дома

Вечером 1 октября в селе Карпели Мордовского района произошел пожар в частном доме. В огне погибли двое мужчин 53 и 57 лет. Спастись удалось только хозяину дома, который успел выскочить из горящего строения. По предварительным данным, погибшие находились в гостях у односельчанина, распивали спиртные напитки и курили внутри жилого помещения, что вероятнее всего и стало причиной возгорания.

- Обстоятельства трагедии устанавливают следователи Жердевского МСО регионального СУ СК России, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Проводится процессуальная проверка.