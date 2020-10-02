В аварии на северном обходе Тамбова пострадала 21-летняя девушка

21-летняя водитель авто оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 21-летняя девушка, произошла 1 октября в 14 часов 40 минут на 1 километре автодороги «Северный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Здесь столкнулись «ВАЗ-2112», которым управляла пострадавшая впоследствии девушка водитель «Hyundai Tucson», под управлением 46-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя «ВАЗ-2112» с травмами доставили во вторую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.