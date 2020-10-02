От 13 до 16 лет колонии получили четверо тамбовчан и житель Липецка, напавшие на приехавшего из Рассказово парня

В Тамбове вынесли приговор четырем жителям Токаревского района от 22 лет до 31 года и 22 –летнему жителю Липецкой области. Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело расследовали в первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по Тамбовской области.

На следствии и в суде установили, что вечером 6 мая 2019 года двое молодых людей на легковом автомобиле одного из них приехали из города Рассказово в рабочий поселок Токаревка. В сквере около районной больницы к ним подошла компания находившихся в состоянии алкогольного опьянения молодых людей, которые стали провоцировать конфликт и избили «приезжих». Затем они отобрали у 26-летнего владельца автомобиля ключи от машины и стали требовать у него 50 тысяч рублей. Но так как у молодого человека с собой у него не было всей суммы, они забрали у него 2 тысячи рублей, а затем засунули его 23-летнего приятеля в багажник и все вместе поехали в Рассказовский район за оставшейся суммой. Управлял автомобилем один из фигурантов. Обнаружив по пути что молодой человек со своего сотового телефона позвонил в экстренную службу, его достали из багажника и снова сильно избили. На автозаправочной станции в Мордовском районе оказалось, что 23-летний парень не подает признаков жизни. После этого преступники отвезли его в местную больницу, сказав, что нашли тело на обочине дороги. Кошелек с деньгами погибшего фигуранты забрали себе.

- Приговором суда всем злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.