В Тамбове ожидается шквалистый ветер

По информации Тамбовского ЦГМС, днем, 1 октября, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-17м/с. Ветреная погода также сохранится и в ночное время. Жителям областного центра напоминают, что при таком раскладе с вероятностью 50-60% прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениемЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах и т. п.

В связи с этим региональное управление МЧС просит тамбовчан соблюдать правила безопасности:

- избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал;

- просьба водителям снизить скоростной режим. Пожалуйста, обратите особое внимание при проезде вблизи образовательных учреждений. Жизнь пешеходов в Ваших руках! Будьте внимательны и осторожны!