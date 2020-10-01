Поздравь бабушку и дедушку с «Комсомолкой»!

Юные тамбовчане могут оригинально поздравить своих родных

1 октября празднуется День наших любимых дедушек и бабушек! Хотите преподнести им необычный сюрприз? Тогда участвуйте в нашей акции «Мои дедушка и бабушка». Для того, чтобы оригинально поздравить своих родных с праздником, нужно нарисовать рисунок и прислать его на адрес электронной почты: tatiana.chernyshova@phkp.ru

Мы обязательно разместим ваши работы на нашем сайте, а вы сможете продемонстрировать этот сюрприз бабушкам и дедушкам. Рисунки принимаются до 31 октября. Работы публикуются при поддержке ООО «Фартуна».