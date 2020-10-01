Тамбовчанин ударил ножом в спину обидчика гражданской жены

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии следствия, вечером 30 июня этого года, обвиняемый услышал из окна, что распивающие спиртные напитки в их дворе мужчины, оскорбляют его сожительницу из-за того, что она вызвала полицейских.

Разозлившись, тамбовчанин выбежал на улицу и ударил ножом в спину одного из обидчиков гражданской супруги. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 31-летний потерпевший остался жив.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд, где оно сейчас рассматривается по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.