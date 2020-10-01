Тамбовчанин из ревности до смерти избил жителя Рязани

В Рязани 38-летний житель Тамбовской области подозревается в гибели 53-летнего мужчины. Инцидент произошел 27 сентября 2020 года.

По версии следствия, тамбовчанин вместе со своей сожительницей пришел в гости к знакомому. Во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта подозреваемый избил приятеля. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту рязанскими следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.