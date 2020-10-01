На севере Тамбова заработали два новых светофора

До этого светофоры функционировали в тестовом режиме Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В северной части Тамбова заработали два новых светофора на перекрестках Агапкина-Глазкова и Агапкина-Победы. Ранее они функционировали в тестовом режиме, чтобы участники дорожного движения смогли привыкнуть к объектам.

- Густо населённый район, две крупные магистральные улицы, близость детских садов, муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа Сколково — Тамбов», спортивно-тренировочного центра и других значимых социальных объектов — все эти факторы вызвали необходимость обеспечения перекрёстков Агапкина-Глазкова и Агапкина-Победы светофорными объектами, которые будут способствовать безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.