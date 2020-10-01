В Тамбове у кожвендиспансера водитель протаранил световую опору и дорожный знак

Водитель врезался в опору ЛЭП и снес дорожный знак Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове попал в аварию водитель иномарки. 30 сентября в 16 часов 20 минут на улице Карла Маркса в районе дома №172 города Тамбова, недалеко от кожвендиспансера, 41-летний мужчина за рулем автомобиля «Hyundai Getz», выполняя разворот, не справился с управлением, наехал на световую опору, а потом еще и на дорожный знак.

- В результате ДТП водитель «Hyundai Getz» получил травмы, мужчину на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.