Три женщины пострадали в аварии на территории Тамбовского района

Машина врезалась в дерево Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три женщины, произошла 30 сентября в 9 часов утра на 8 километре автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории Тамбовского района. По данным областного УГИБДД, 26-летняя женщина-водитель автомобиля «Kia Rio» не справилась с управлением, съехала с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего ее машина врезалась в дерево и опрокинулась.

- В результате аварии травмы получили водитель и две пассажирки 28 и 43 лет, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.