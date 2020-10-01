Под Тамбовом легковушка сбила корову

Авария произошла на котовской дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, которую спровоцировала внезапно вышедшая на проезжую часть корова, произошла 30 сентября в 18 часов 50 минут на 17 километре автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории Тамбовского района. 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» наехал на животное, неожиданно появившееся на дороге перед его машиной. Корова после столкновения не выжила.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-2112» получил сотрясение головного мозга и перелом руки, - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в клиническую больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова.