На Тамбовщине 10 человек отравились грибами

По состоянию на 30 сентября, в Тамбовской области зарегистрировано 10 случаев отравления грибами. При этом летальных исходов зафиксировано не было. Среди пострадавших детей до 14 лет не было.

- Заболевшими употреблялись грибы разных ботанических видов в вареном, соленом и жареном виде. Приготовление грибов осуществлялось в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи отравления грибами произошли в Тамбове, Мичуринске, а также в Тамбовском, Ржаксинском, Бондарском и Сампурском районах.