В Тамбовской области восстанавливают работу коек для лечения больных коронавирусом

В Тамбовской области возобновляют работу отделения по лечению коронавирусных больных, в начале августа в регионе закрылись два таких центра – в Котовске и Уварово. В Котовской городской клинической больнице сейчас снова развернули 160 коек. В случае необходимости будут дополнительно развернуты еще 120 коек на базе Уваровской ЦРБ.

Как отметили в управлении здравоохранения Тамбовской области, в Котовске 130 коек обеспечены подводкой кислорода. Сюда госпитализируют больных в состоянии средней тяжести. В случае дальнейшего роста заболеваемости будет развернут центр для лечения больных с коронавирусом в Уварово. Сейчас там идет подготовка к возможному приему пациентов, для чего планируется приобретение передвижного палатного рентгеновского аппарата, функциональных кроватей, ведутся работы по подводке системы снабжения кислородом в палатах инфекционного отделения.

- Система здравоохранения Тамбовской области полностью готова оказать необходимую медицинскую помощь всем заболевшим, - подчеркнули в областном управлении здравоохранения.