В Мичуринске появится второй по счету «яблочный» фонтан

Фонтан установят в центре наукограда на улице Советской Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В рамках реализации проекта «Народная инициатива-2020» в Мичуринске планируют установить фонтан с композицией в виде яблока. Он расположится на общественной территории по улице Советской. С помощью электронного аукциона уже был определен подрядчик, который уже начал воплощать идею в жизнь. Завершить работы собираются к октябрю этого года.

Этот фонтан станет уже вторым «яблочным» в наукограде. Первый установили несколько лет назад на Привокзальной площади. Новый в свою очередь будет более компактным: высота гранитной скульптуры «яблоко» составит порядка 1 метра, диаметр - около 80 см, постамент - 70 см на 60 см соответственно. Внутренняя сторона чаши будет подсвечиваться светодиодами. Фонтан планируют изготовить из гранита анастасиевского и дымовского месторождения.

- Главный бренд наукограда – мичуринское яблоко – известен далеко за пределами Тамбовщины и России, именно поэтому тематический фонтан продолжит концептуальное оформление центральной части города, - сказал глава города Мичуринска Максим Харников.