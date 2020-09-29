Аферист из Тамбова продал несуществующую байдарку жителю Кемеровской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД по г. Тамбову установили причастность 29-летнего местного жителя к мошенничеству, совершенному в мае текущего года. На сайте «Авито» аферист разместил объявление о продаже байдарки, 54-летний любитель спортивных путешествий нашелся в Кемеровской области, его привлекла низкая цена за товар. Мошенник пообещал доставить лодку после оплаты с помощью транспортной компании.

Покупатель перевел на счет афериста 11 500 рублей, но товар так и не получил, а на звонки лжепродавец уже не отвечал.

- Полицейские нашли и задержали мужчину, проживающего на бульваре Энтузиастов, который в настоящий момент помещен в СИЗО областного центра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.