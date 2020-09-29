«Державинская миля» в Тамбове

Фото: пресс-служба ТГУ имени Г.Р. Державина.

В живописном парке «Дружба» в четвёртый раз прошли легкоатлетические соревнования, инициатором которых является Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.

Участникам соревнований предложили различные дистанции: от 1 918 метров до 21,1 километров. Каждый атлет выбирал номинацию по своему усмотрению. Судя по календарю, университетский старт в Тамбове принял эстафету от участников Кросса наций, ставшего одним из масштабных событий спортивной осени в нашей стране.

В «Державинской миле» приняли участие юноши и девушки из 17 регионов России, ряд иностранных студентов, в том числе, из США. Были представлены Брянская, Воронежская, Липецкая, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Саратовская области, Пермский край, Республика Карелия, ряд других территорий. По стартовому протоколу видно, что география этих соревнований с каждым годом расширяется.

Первыми на короткой дистанции попробовали свои силы школьники, затем пришёл черёд взрослых марафонцев. Вместе с управляющим Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимиром Компанийцем на старт 10-километровки вышла и группа его коллег.

- Наше участие в «Державинской миле», - говорит Владимир Компаниец, - это продолжение сотрудничества Сбербанка с университетом. Успешная реализация кампусного проекта в ТГУ, участие наших специалистов в образовательном процессе при подготовке финансистов и экономистов находит своё продолжение в гуманитарной сфере. Новацией 2020 года стал дистанционный приём документов от абитуриентов в восьми филиалах Сбербанк, расположенных в муниципалитетах. Напомню, что университет имени Державина, его ректорат, студенты и волонтёры участвовали в подготовке и проведении нашего «Зелёного марафона».

Кстати, о «Зелёном марафоне». На дистанции 21,1 километра среди мужчин абсолютным победителем «Державинской мили», опередив воронежца, чемпиона России Сергея Попова, стал студент Медицинского института ТГУ Картик Каркера. Будущий врач, приехавший в Тамбов пять лет назад из индийского штата Мумбай, является обладателем высшей награды и тамбовского этапа марафона, проводимого Сбербанком.

Управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец вместе с ректором ТГУ Владимиром Стромовым приняли участие в итоговой церемонии награждения победителей.