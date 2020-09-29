Тамбовский краеведческий диктант написали 2 тысячи человек

В Пушкинской библиотеке подвели итоги третьего Краеведческого диктанта. Проверить свои знания истории родного края в этот раз решились около двух тысяч участников как из Тамбовской области, так и других регионов России и даже зарубежных стран. Большинство писали диктант дистанционно, а 70 человек – в главной читальне региона. Активное участие в ней принимают и иностранные студенты тамбовских университетов, для которых это интересная и полезная возможность познакомиться с Тамбовщиной, ее историей и достопримечательностями. В этом году сотрудники Пушкинской библиотеки провели краеведческий диктант на английском и французском языках и организовали для новых пользователей увлекательную экскурсию по библиотеке.

Вопросы диктанта сформировали сотрудники отдела краеведческой библиографии. А главным экспертом выступил кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и российской истории ТГУ им. Г .Р. Державина Владимир Дьячков. Участникам предложили несколько вариантов заданий по 20 вопросов в каждом. Количество вариантов выбирали сами знатоки истории.

Абсолютным победителем диктанта в оффлайне стала Светлана Деева, которая ответила сразу на два варианта и набрала соответственно 85 и 75 баллов. Итоги остальных участников разделились почти поровну: 48% получили 20−50 баллов, а 52% набрали 55−85 баллов.

Иностранные студенты тоже показали очень хорошие результаты. Двое студентов из Чехии и Конго набрали по 10 баллов из 10-ти возможных. Большинство зарубежных гостей ответило на 7−9 баллов. Самым трудным для них стал вопрос о времени основания крепости Тамбов.

- Для коренных жителей области самыми сложными оказались вопросы, связанные со статистическими данными и датами, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Лучше всего тамбовчане ориентируются в недавних событиях: установка памятников, открытие музеев, создание «Бессмертного полка» и т. д. Самые узнаваемые и почитаемые тамбовчанами имена − Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская и разведчица Тамара Дерунец; врач Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) и живая легенда – лётчик Александр Николаевич Боднар, недавно отметивший 102-й день рождения.