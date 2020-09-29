В Тамбове вор украл ювелирые украшения на глазах у хозяйки дома

В Тамбове местная жительница стала жертвой грабителя. Как выяснили полицейские, инцидент произошел на улице Вторая линия. Тамбовчанка вышла погулять с собакой, и в этот момент в ее дом проник вор. На глазах у женщины злоумышленник украл ювелирные изделия и бижутерию.

Полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий на улице Ивана Франко областного центра. В отделе полиции он признал свою вину. Установлено, что ранее он уже был судим за кражи.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемого к другим кражам на территории региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.