20-летний тамбовчанин угнал у отца «УАЗик» и попал на нем в ДТП

Полицейским поступила информация о повреждении ворот сельхозпредприятия в селе Серединовка. В ходе проведения проверочных мероприятий стражи порядка установили, что чужое имущество повредил водитель автомобиля «УАЗ».

Сам автовладелец находился в Тамбове, а его машина была припаркована во дворе дома на улице Молодежной. Выяснилось, что накануне вечером его 20-летний сын без разрешения решил поехать к знакомым и взял у отца ключи от машины.

Приехав к товарищам, они стали распивать алкоголь. После застолья молодой человек в нетрезвом состоянии совершил ДТП и с трудом вернулся домой. В результате аварии автомобиль получил технические повреждения.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному максимальное лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.