Тамбовчанин попался полицейским с мешком конопли

При проведении оперативных мероприятий полицейские задержали 42-летнего местного жителя на территории села Иловай-Рождественское Первомайского района, который собирал коноплю. При себе у него нашли полиэтиленовый мешок, внутри которого был килограмм наркотического средства.

Кроме этого, на этом же участке полицейские обнаружили 42 растения культивируемой конопли. Задержанный мужчина был опрошен на предмет причастности к незаконному обороту наркотиков.

- В настоящее время наркотические растения направлены на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.