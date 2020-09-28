В Тамбове пройдет тренировка по гражданской обороне

По распоряжению главы администрации Тамбовской области и в соответствии с планом, утвержденном главой города, 2 октября в Тамбове состоится штабная тренировка по гражданской обороне.

В ее рамках с 10 часов 30 минут до 10 часов 40 минут пройдет проверка системы централизованного оповещения населения: будет включена сирена и пущена бегущей строкой информация на 10 телевизионных каналах (Первый канал, Россия-1, Россия-24, НТВ, Матч ТВ, 5 канал, Карусель, Россия-К, ОТР, ТВ-центр). Кроме того, информацию озвучат по радио «Маяк» и «Радио России» в FM диапазоне.

Также будут приведены в действие комплексная система экстренного оповещения населения и модули речевого оповещения в местах массового скопления людей. В готовность приведут посты радиационного, химического и биологического (бактериологического) наблюдения; защитные сооружения гражданской обороны; станции обработки техники, одежды, санитарно-обмывочный пункт; пункт выдачи средств индивидуальной защиты; сборный эвакуационный пункт.

Во время тренировки пройдет смотр и оценка готовности личного состава, техники, оборудования, специальных средств аварийно-спасательных формирований и т.д.

- Целью тренировки является совершенствование слаженности действий всех задействованных органов и сил, а также повышение эффективности их работы при выполнении мероприятий гражданской обороны и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.