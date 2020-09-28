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Юный вокалист из Тамбовской области стал полуфиналистом проекта «Ты супер!» на НТВ

Выступление Ивана Масленникова высоко оценили все члены жюри
Ксения АЛЕШИНА
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Зеленую кнопку нажали все члены жюри

Зеленую кнопку нажали все члены жюри

14-летний Иван Масленников из города Уварово вышел в полуфинал четвертого сезона песенного шоу на телеканале НТВ «Ты супер!». В предыдущем третьем сезоне юный вокалист дошел до самого финала.

- На отборочном этапе Ваня исполнил песню Сергея Лазарева «Сдавайся». Все члены жюри отметили, что Ваня вырос, в том числе профессионально. Юный вокалист даже не успел закончить выступление, как получил заветные 4 голоса, - сообщает пресс-служба администрации города Уварово.

После того, как члены жюри просмотрели 12 участников, они вынесли свой вердикт. По правилам проекта в финал проходят только пятеро исполнителей. Диана Арбенина свое решение озвучила четвертой и выбрала Ивана Масленникова. Теперь молодому человеку предстоит побороться за победу в финале конкурса.

Международный детский вокальный конкурс «Ты супер!» на НТВ — шоу, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей.