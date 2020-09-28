Жительница Тамбовской области незаконно прописала в своем доме восемь иностранцев

В Тамбовской области полицейские установили, что 61-летняя жительница села Богородицкое незаконно прописала в своем доме восемь граждан из государства Ближнего зарубежья. Выяснилось, что женщина подала ложные сведения в отдел полиции, за что получила незаконное денежное вознаграждение от иностранцев.

- Сотрудниками миграционного подразделения задокументирован факт нарушения. Подозреваемая признала вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Виновной грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.