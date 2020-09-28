Тамбовский автоинспектор попался на взятке в 30 тысяч рублей

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД регионального УМВД России, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, которым управлял водитель, лишенный прав. Чтобы автоинспектор не составлял на него административный материал, мужчина перечислил ему на карту 30 тысяч рублей в качестве взятки.

- Преступление выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.