Тамбовчанка обокрала сестру, с которой вместе жила

В Тамбове полицейские раскрыли кражу, совершенную в одной из многоэтажек на улице Магистральной. Ранее в полицию обратилась обратилась 41-летняя местная жительница и сообщила, что из ее квартиры пропали телевизор и ноутбук.

Поскольку следов взлома обнаружено не было, под подозрение попала сестра потерпевшей, которая проживала вместе с ней в этой же квартире.

Стражи порядка задержали 35-летнюю тамбовчанку. В отделе полиции она созналась, что обокрала родственницу. Похищенную технику женщина продала, а деньги потратила на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.