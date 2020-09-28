В колонию Тамбовской области осужденному прислали ополаскиватель для рта с наркотиками

Внутри флаконов находилось 40,68 граммов синтетического наркотика Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенной в Сосновском районе, совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УФСИН и следственно-оперативной группы регионального УФСБ России предотвратили попытку доставки наркотических средств на территорию учреждения.

При досмотре посылки, пришедшей на имя одного из осужденных, были обнаружены два ополаскивателя для полости рта с растворенным веществом неизвестного происхождения.

- По данным экспертизы, изъятое вещество - наркотическое средство пирролидиновалерофенон общей массой 40,68 граммов, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.