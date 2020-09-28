Мичуринские полицейские задержали женщину, испортившую автобусную остановку

В Мичуринске полицейские задержали 41-летнюю местную жительницу, которая из-за хулиганских побуждений разбила стекло автобусного остановочного павильона на одной из улиц наукограда.

Своими действиями женщина нанесла значительный ущерб городскому хозяйству администрации Мичуринска.В отделе полиции она дала признательные показания. Выяснилось, что на момент совершения преступления жительница наукограда была пьяна.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах». Виновный наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.