В Тамбове под колесами авто погиб пешеход

53-летний мужчина погиб на месте ДТП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб пешеход, произошла 27 сентября в 20 часов 24 минуты на улице Карла Маркса в районе дома №146 города Тамбова. 27-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» наехал на 53-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода справа налево относительно движения машины.

- В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.