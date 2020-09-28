В Мичуринске искали нелегальных мигрантов

Мичуринские полицейские провели второй этап оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант-2020», в рамках которых прошло 147 проверок мест пребывания и работы иностранцев. Отработано 186 лиц указанной категории. По итогам операции выявлено 25 административных правонарушений. Все нарушители миграционного законодательства привлечены к административной ответственности, всего наложено административных штрафов на общую сумму 40 000 рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции и сотрудниками отдела участковых уполномоченных ОМВД России по г. Мичуринску выявлено, что на ул. Филиппова и ул. Свердловской в своих домах местные жители фиктивно зарегистрировали регистрацию граждан Азербайджана и Украины. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

- Также в рамках проведенных мероприятий сотрудниками отдела по вопросам миграции и отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Мичуринску был задержан гражданин Армении, который находился в федеральном розыске за совершение преступления предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.