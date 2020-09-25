Стали известны первые кандидаты в гордуму от «Единой России»

Александр Орионов и Константин Черкасов

В состав Тамбовской городской Думы от «Единой России» войдут кандидаты Константин Черкасов и Александр Орионов. Об этом на заседании фракции партии в областной Думе сообщил первый заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», первый вице-губернатор области Олег Иванов.

Как сообщалось ранее, на выборах Тамбовской городской Думы седьмого созыва «Единая Россия» получила шесть мандатов, один из которых выиграла кандидат по одномандатному округу Марина Македонская, еще пять мандатов положены партии по списку. Напомним, Константин Черкасов и Александр Орионов являются депутатами областной Думы, тем не менее участвовали в избирательной кампании.

- Информация о полном партийном списке для городской Думы будет представлена позже, -сообщает сайт регионального отделения «ЕР».

Напомним, большинство депутатских кресел в гордуме займут представители партии «Родина», они получат 26 мандатов из 36.

Фото ЕР