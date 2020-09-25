Мичуринец похитил на глазах у продавцов 10 тюбиков зубной пасты

В дежурную часть отдела полиции города Мичуринска поступило сообщение о грабеже из магазина, расположенного на улице Красной. Полицейские установили, что молодой покупатель на глазах у продавцов похитил с прилавка 10 тюбиков зубной пасты на сумму более двух тысяч рублей и убежал.

Стражи порядка задержали злоумышленника «по горячим следам». Им оказался 20-летний мичуринец. В отделе полиции парень дал признательные показания и пояснил, что хотел продать зубную пасту, так как нуждался в деньгах.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.