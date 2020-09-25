В Тамбове пройдет чемпионат России среди велосипедистов с ограниченными возможностями здоровья

Соревнования пройдут на лыжном стадионе в парке "Дружба" Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове 26 и 27 сентября на лыжном стадионе в парке «Дружба» пройдут крупные соревнования по адаптивному спорту. Тамбовщина вновь примет чемпионат России по велоспорту тандем-шоссе спорта слепых.

В чемпионате примут участие 40 сильнейших спортсменов из девяти регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Омска, Самары, Ижевска, Свердловской области, Республики Бурятия, Тамбовской области.

Участникам предстоит преодолеть различные дистанции: 25, 60 и 80 километров. По итогам соревнований будет сформирована команда сборной России, которая представит нашу страну на международных стартах в течение следующего спортивного сезона.

- Начиная с 2014 года, на тамбовской земле ежегодно проводятся крупнейшие состязания по данной дисциплине: всероссийские соревнования, Кубок России, чемпионат России. В национальной федерации отмечают высокий уровень организации соревнований в регионе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.