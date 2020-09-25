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Тамбовчанин, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса «Nissan Х TRAIL»

62-летнего мужчину с травмами доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пешеходный переход был в зоне видимости мужчины

Пешеходный переход был в зоне видимости мужчины

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 24 сентября в 13 часов 17 минут на улице Советской в районе дома №161 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Nissan Х TRAIL» наехал на 62-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате аварии мужчина получил травмы, его доставили во вторую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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