Тамбовчанин, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса «Nissan Х TRAIL»

Пешеходный переход был в зоне видимости мужчины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 24 сентября в 13 часов 17 минут на улице Советской в районе дома №161 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Nissan Х TRAIL» наехал на 62-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате аварии мужчина получил травмы, его доставили во вторую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.