В Тамбове у площади Льва Толстого легковое авто врезалось в столб: на месте погиб 38-летний водитель

Авария произошла рядом с площадью Льва Толстого Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина и пострадала его спутница, произошла ночью 25 сентября в городе Тамбове. В 3 часа 25 минут на улице Советской в районе дома №148 корпус №1, напротив площади Льва Толстого. 38-летний водитель автомобиля «Lada Priora» по непонятной пока причине не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего налетел на бетонную световую опору.

- В результате аварии водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В аварии также пострадала 35-летняя пассажирка автомобиля. Женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.