Директора тамбовского хлебозавода будут судить за невыплату зарплаты рабочим

В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из хлебозаводов Тамбовской области. Руководителя предприятия обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, мужчина из личной заинтересованности, для поддержания своей репутации успешного руководителя и создания видимости благополучного состояния финансово - хозяйственной деятельности организации с января по май 2019 года не выплачивал заработную плату 136 работникам хлебозавода, в результате чего образовалась задолженность в размере больше 3 миллионов рублей. При этом имевшиеся в указанный период времени в кассе и на расчетных счетах организации денежные средства он расходовал на иные цели (расчеты с контрагентами, платежи в бюджетную систему и т.д.).

- В целях обеспечения возмещения причинённого ущерба следствием предприняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемого, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе расследования, несмотря на непризнание фигурантом вины, собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.