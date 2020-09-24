В Пушкинской библиотеке тамбовчан бесплатно научат говорить по-китайски

Первое занятие состоится 3 октября

Тамбовская областная научная библиотека им. А. С. Пущкина приглашает жителей областного центра на бесплатный языковой курс «Культура и традиции Китая». Это совместный проект Пушкинской библиотеки и научно-образовательного центра «Русист» кафедры русского языка ТГУ им. Г. Р. Державина.

- Познавательный курс представляет собой еженедельные групповые занятия, которые включают освоение грамматики, иероглифики, чтение, перевод, аудирование, практику устной речи, а также знакомство с культурой и традициями Китая. Курс продлится с октября по декабрь. Занятия будут проводиться по субботам в 14:00, - сообщили в Пушкинской библиотеке.

В этом году занятия будет проводить студентка четвертого курса ТГУ имени Г. Р. Державина Бэлла Пэн Цзяэцзяо. Первый урок состоится 3 октября. Набор на курс ограничен до 20 человек. Записаться на него можно по телефону: (4752) 72-77-00 доб. 218 или лично по адресу: Тамбов, ул. Интернациональная, 17, Сектор ресурсов на иностранных языках (2-й этаж).

Фото: Пушкинская библиотека Тамбова