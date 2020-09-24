На создание условий для занятий спорт в Тамбовскую область направят более 200 млн рублей

Наш регион оказался в числе лидеров по количеству занимающихся спортом - 49,6% Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография», в этом году Тамбовщина получит 205 миллионов рублей. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов. На эти деньги в регионе планируют продолжить создание условий для занятий спортом.

- По нацпроекту в этом году проведена реконструкция беговых дорожек на стадионе в рабочем поселке Знаменка, построено пять площадок для выполнения нормативов ГТО. К завершению подходит строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске. Там же ведется реконструкция футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Олимп» и реконструкция футбольного поля на стадионе «Локомотив», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Известно, что кроме строительства и реконструкции спортивных объектов, в текущем году было закуплено современное оборудование для спортивной школы №4 «Мичуринск».