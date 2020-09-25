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Более 300 сим-карт пытались передать заключенным в тамбовскую колонию

Инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Мичуринской областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники колонии задержали уроженца Узбекистана, который пытался передать заключенным запрещенные предметы

Сотрудники колонии задержали уроженца Узбекистана, который пытался передать заключенным запрещенные предметы

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники исправительной колонии № 1, расположенной на улице Мичуринской города Тамбова, пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Они задержали уроженца Республики Узбекистан, у которого обнаружили при себе два свертка, обмотанных клейкой лентой.

- Внутри упаковок находилось 302 SIM-карты, 38 пар наушников, 6 кабелей USB и 1 зарядное устройство, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.