Более 300 сим-карт пытались передать заключенным в тамбовскую колонию

Сотрудники колонии задержали уроженца Узбекистана, который пытался передать заключенным запрещенные предметы Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Сотрудники исправительной колонии № 1, расположенной на улице Мичуринской города Тамбова, пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Они задержали уроженца Республики Узбекистан, у которого обнаружили при себе два свертка, обмотанных клейкой лентой.

- Внутри упаковок находилось 302 SIM-карты, 38 пар наушников, 6 кабелей USB и 1 зарядное устройство, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.