На севере Тамбова перекроют две улицы

В Тамбове с 22 по 30 сентября будет прекращено движение транспорта:

- по улице Пушкарской, на участке улицы Карла Маркса до улицы Жуковского;

- по улице Лысогорской, на участке от улицы Мичуринской до улицы Владимира Михайлова.

Известно, что ограничения вводятся в связи с проведением филиалом ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» работ по подготовке сетей теплоснабжения к началу отопительного сезона.

- Филиалу ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация» рекомендовано разработать схемы установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участков проведения работ, схемы обустройства маршрутов объезда, а также выполнить обозначение, выставить дорожные знаки и ограждения на участке проведения работ в соответствии со схемами и обеспечить освещение зон проведения работ в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.