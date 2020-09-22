В Тамбовской области преступники связали сторожа и угнали из агрофирмы новый КамАЗ

Ночью 28 августа на сторожа агрофирмы, расположенной в селе Вторые Левые Ламки Сосновского района, было совершено разбойное нападение. Двое неизвестных мужчин в масках связали его и совершили хищение нового большегруза КамАЗ, который за три недели до этого агрофирма приобрела по лизингу за 5,5 миллионов рублей. Сторож сумел самостоятельно освободиться и сообщил о преступлении в полицию.

Прибывшие полицейские опросили сторожа, других работников предприятия, изучили записи с камер видеонаблюдения на территории Сосновского района, нашли и опросили свидетелей. В следственном подразделении по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 162 УК РФ «Разбой». В результате оперативникам удалось вычислить автомобиль угонщиков. Это был внедорожник «Рендж Ровер» с номерами московского региона. Как было установлено позже, этот автомобиль видели жители Сосновского района несколько раз за неделю до совершения преступления.

Позже полицейские установили, что автомобилем управлял житель республики Мордовия, в салоне находилось двое его знакомых. Сосновские оперативники вместе с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД области при поддержке спецназа «Гром» выехали в служебную командировку на территорию республики Мордовия, установили всех трех подозреваемых, задержали их и доставили для проведения следственных действий на территорию Сосновского района.

- При опросе подозреваемые признались в совершении преступления и показали место, где спрятали похищенный КАМАЗ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В дальнейшем мужчины собирались реализовать его по поддельным документам. В настоящее время по решению суда подозреваемые арестованы и помещены в следственный изолятор.

Похищенный большегруз сотрудники уголовного розыска перегнали из отстойника в республике Мордовия обратно на территорию агрофирмы в Сосновском районе и передали директору предприятия. КАМАЗ уже вышел на сельхозработы по сбору урожая на территории Сосновского района.