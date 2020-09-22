На трассе в Тамбовском районе в столкновении двух легковушек погибли 3 человека

У трех человек травмы, полученные в ДТП, оказались несовместимы с жизнью Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли три человека и пострадали еще четверо, произошла 22 сентября в 6 часов 40 минут. ДТП зафиксировали на 192 км трассы Р-193 «Тамбов-Воронеж», вблизи деревни Орловка. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, здесь произошло лобовое столкновение автомобилей «Мазда» и «ВАЗ-2111».

- Пострадавшие и погибшие доставлены в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - На месте происшествия работали СПСЧ-1 1 АЦ, оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Тамбовской области и другие службы. Всего от МЧС к ликвидации привлекались 7 человек и 2 единицы техники.