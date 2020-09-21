Сотрудник тамбовского сельхозпредприятия вместе с товарищем похитил с места работы более 80 литров дизтоплива

В дежурную часть отделения полиции 2-я Гавриловка поступило сообщение о краже. Выехав на место происшествия в местное сельхозпредприятие, полицейские установили, что неизвестные слили 80 литров дизельного топлива с трактора.

Стражи порядка осмотрели место происшествия, где обнаружили следы пролитого горючего и следы обуви злоумышленников. В ходе розыска выяснилось, что кражу совершил 60-летний механизатор пострадавшего сельхозпредприятия, а также его 46-летний приятель.

- Задержанные рассказали, что в дальнейшем хотели сбыть горючее. В настоящее время похищенное изъято. В отношении мужчин ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.