В Тамбовской области прошло 30 субботников на берегах рек и водоемов

В Тамбовской области на берегах реки Цна в Пригородном лесу прошел очередной субботник в рамках Всероссийской экологической акции по уборке берегов водных объектов «Вода России». В природоохранном мероприятии приняли участие сотрудники регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, учреждений «Тамбовское водное хозяйство» и «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения», а также студенты – эковолонтеры. Участники акции убрали около километра прибрежной и лесной территории. Организаторы субботника отметили, что ежегодно в этих местах дачники и отдыхающие граждане оставляют много мусора. Поэтому еще одно природоохранное мероприятие здесь пройдет весной 2021 года в преддверии пляжного сезона.

- Всего за время проведения акции «Вода России -2020» в городах и районах Тамбовщины прошло более 30 субботников, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Мероприятия продолжатся и в октябре этого года.