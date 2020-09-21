Полтысячи тамбовчан проголосовали в опросе по выбору названия для нового сквера

В минувшую пятницу на сайте администрации города Тамбова стартовало голосование по выбору названия для сквера по улице Агапкина, 2С. Его строительство сейчас проходит в областном центре.

Горожанам на выбор было предложено 5 вариантов названия для будущего места отдыха: «Сквер героев – спасателей», «Сквер доблести», «Сквер отваги», «Сквер памяти» и «Сквер спасателей». Только за прошедшие выходные дни в голосовании приняли участие более 500 человек.

Планируется, что в сквере на Агапкина появится памятник, посвящённый подвигу пожарных и спасателей. Центральное место композиции займёт автомобиль, полвека служивший пожарным. Машину для памятника передало Главное управление МЧС России по Тамбовской области, а общее финансирование благоустройства осуществляется из областного бюджета – выделено более 6 миллионов рублей.

- Принять участие в опросе можно на сайте городской администрации до 24 сентября, - сообщает пресс-служба мэрии. - В пятницу, 25 сентября, будут подведены итоги голосования.