Тамбовским школьникам напомнят о важности соблюдения ПДД

На Тамбовщине с 21 по 25 сентября пройдет неделя безопасности, посвященная профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках мероприятия автоинспекторы совместно с представителями регионального управления образования и науки проведут профилактические работы с учащимися школ, педагогами и родителями.

В школах региона детям расскажут о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, а родителям — о правилах перевозки детей в салоне автомобилей и о необходимости применения световозвращающих элементов. Особое внимание сотрудники УГИБДД уделят вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками вело- и мототранспорта, а также современных средств передвижения - гироскутеров, сигвеев и моноколес.

Кроме того, автоинспекторы будут проверять, по правилам ли родители перевозят своих детей в автомобилях. Для этого сотрудники УГИБДД выйдут в рейды вблизи образовательных организаций.

- Кроме того, учащиеся на уроках или при проведении пеших экскурсий в обязательном порядке повторят свой безопасный маршрут из дома в школу и обратно, а педагоги на последних уроках во всех классах проведут «минутки безопасности», в ходе которых напомнят детям о необходимости соблюдения ПДД, акцентируя внимание детей на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети при движении в школу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.