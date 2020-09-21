Сбербанк выдал гарантию ТАГАТу

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Тамбовским отделением Сбербанка выдана банковская гарантия в сумме 792,5 млн рублей на срок до 31 января 2021 года АО «ТАГАТ» в пользу ПАО «Протон-Пермские моторы». Эта сделка позволяет реализовать предприятию контракт на поставку оборудования для нанесения электрохимических покрытий в рамках реализации инвестиционного проекта пермских моторостроителей.

По словам заместителя управляющего Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Василия Багрецова, специалисты банка совместно с руководством ТАГАТа оперативно рассмотрели заявку предприятия, обеспечив оптимальные сроки и условия выдачи банковской гарантии.

АО «ТАГАТ» имени С.И. Лившица» сегодня обладает 84 авторскими свидетельствами на изобретение, многочисленными патентами на изобретения и свидетельствами на промышленные образцы. Специалисты завода не раз выполняли уникальные заказы крупных корпораций, обеспечивая проектирование и изготовление сложного оборудования.

Тамбовское предприятие участвует в реконструкции заводов, входящих в состав крупнейших корпораций, являющихся флагманами отечественного машиностроения и приборостроения. Это Концерн ПВО «Алмаз-Антей», корпорации МИГ, РОСКОСМОС, РОСАТОМ, ТРАНСМАШХОЛДИНГ, Вертолёты России, а также ОАО «ОДК» и ОАО ГАЗПРОМ.

Аббревиатура ТАГАТ расшифровывается как ТамбовГальваноТехника. Это единственное в Российской Федерации специализированное предприятие, осуществляющее проектирование и изготовление оборудования для нанесения гальванических, химических и анодизационных покрытий, а также систем очистки сточных вод, образующихся в процессе гальванизации.

Предприятие, основанное в 1941 году, носит имя одного из своих создателей - Семёна Ильича Лившица, многие годы руководившего заводом. Последние восемь лет АО «ТАГАТ» входит в группу компаний «АРТИ».